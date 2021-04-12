مدير ثانوية يعتدي بالضرب على تلاميذ نهائي بوهران

اودع أولياء تلاميذ شكوى امام مصالح الأمن متبوعة بدعوى قضائية مدعمة بصور وفيديوهات وشهادات طبية ضد مدير ثانوية حميتو الحاج ببئر الجير في وهران عقب اعتدائه الجسدي على تلاميذ بالقسم النهائي تسبب لهم في اصابات متعددة ونزيف دموي معبرين عن استيائهم لتصرف المدير فضرب التلاميذ حسبهم با يعتبر وسيلة تاديبية تحت اي ظرف او سبب.

الحادثة المؤسفة التي اهتزت لها المؤسسة التربوية يوم الثلاثاء الفارط عرفت بعدها احتجاجات وتوقف عن الدراسة مساندة للتلاميذ الضحايا الذين تم إلى جانب الاعتداء عليهم منعهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة من قبل المدير الذي اودع هو الاخر شكوى ضدهم بمقر الامن تفيد بالاعتداء عليه وعو ما نفاه التلاميذ الذين أكدوا ان خلافهم مع المدير سببه عدم استيعابهم دروس استاذة الرياضيات التي تعتبر زوجته خصوصا وانهم مقبلون على امتحان شهادة البكالوريا شعبة علوم ومادة الرياضيات من المواد الأساسية المعول عليها.

النهار حاولت اخذ رأي مدير الثانوية حول الحادثة لكنه رفض استقبالنا بحجة اننا لا نحوز على ترخيص من مديرية التربية في حين أكد مدير التربية بعد اطلاعه على ملف الحادثة انه امر بايفاد لجنة تحقيق داخلية لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المتسببين مشيرا إلى اسفه الشديد لحوادث ممارسة العنف داخل المؤسسات التربوية سواء من طرف التلاميذ او المسؤولين التربويين.