مدير جامعة الجزائر 2 يعقد لقاءً مهما مع التنظيمات الطلابية

استقبل مدير جامعة الجزائر 2 البروفيسور السعيد رحماني، اليوم الأربعاء، ممثلي التنظيمات الطلابية بحضور الأمين العام للجامعة عمرو نضال، في لقاء خُصص لمناقشة الانشغالات الطلابية وسُبل معالجتها.

وقد جدّد المدير التزام الجامعة باعتماد الحوار البنّاء كخيار لضمان استقرار المؤسسة وحسن سير السنة الجامعية، مع الاتفاق على عقد لقاءات دورية بما يكرّس ثقافة الحوار و يخدم استقرار الجامعة.

وتعتمد جامعة الجزائر 2 على مبدأ الحوار لحل كل المشاكل التي تتعلق بالطلبة وايجاد الحل في حينه خدمة للطلبة .

وفي هذا الصدد كانت عمدية كلية العلوم الاجتماعية زهرة بوكعولة قد اظهرت منذ بداية السنة الجامعية عزمها على متابعة كل انشغالات الطلبة سواء الملتحقين الجدد بالكلية وأيضا الذين يدرسون في الطورين الثاني والثالث.

ويأتي هذا تنفيذا لتوصيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الذي أكد في كل مرة على الاعتماد على مبدأ الحوار لتطوير الجامعة الجزائرية بكل مكوناتها.