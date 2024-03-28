مدير جامعة الجزائر 3 يبحث مع سفير بنغلادش تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

استقبل مدير جامعة الجزائر 3, خالد رواسكي, يوم الخميس, سفير جمهورية بنغلادش بالجزائر, محمد ذو القرنين, حيث شكل اللقاء فرصة لتعزيز العلاقات بين هذه المؤسسة الجامعية الجزائرية والجامعات البنغالية وكذا السعي لإبرام مذكرة تفاهم لبعث التبادل الأكاديمي وترقية البحث العلمي بين البلدين, حسب ما أفاد به بيان لجامعة الجزائر 3.

و أوضح البيان أنه “تجسيدا للاستراتيجية الإصلاحية” التي انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وفي إطار “تعزيز انفتاح جامعة الجزائر3 على محيطها الخارجي ,لا سيما في مجال التعاون الدولي”, استقبل مدير رواسكي سفير جمهورية بنغلادش محمد ذو القرنين.

و اعتبر السفير أن هذا اللقاء يعد “فرصة لتعزيز العلاقات بين جامعة الجزائر 3 و الجامعات البنغالية” وكذا “السعي لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف بعث التبادل الأكاديمي لفائدة الأساتذة والطلبة والإداريين وترقية البحث العلمي من خلال النشر المشترك للبحوث والمقالات العلمية في الميادين ذات الاهتمام المشترك”.

كما عبر السفير –يضيف ذات المصدر– عن سعادته بهذا “اللقاء الثري”, متمنيا زيارة الجامعة مجددا في مناسبات أخرى ل”توطيد العلاقات الأكاديمية الجزائرية البنغالية”, مذكرا بذات المناسبة بالزيارات التاريخية التي قام بها قادة البلدين, كزيارة رئيس جمهورية بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن, للجزائر لحضور مؤتمر حركة عدم الانحياز سنة 1973, ثم زيارة رئيس الجمهورية الراحل, هواري بومدين, إلى دكا سنة 1974.

بدوره, أوضح مدير جامعة الجزائر 3 أن الجزائر يعد “أول بلد عربي يعترف باستقلال جمهورية بنغلادش الشعبية في عام 1971”, وهو ما “مهد لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بداية من 30 يوليو 1973″.

و بالمناسبة, عبر عن أمله أن تكون هذه الزيارة بمثابة فرصة ل”تمتين العلاقات الثنائية” في مجال التعليم العالي والبحث العلمي, لاسيما وأن جامعة الجزائر3 هي “أول جامعة جزائرية تتيح فرصة التسجيل في مجموعات خاصة لدراسة عدة تخصصات حصريا باللغة الإنجليزية.

كما ثمن السيد رواسكي ب”المجهودات” التي يقوم بها سفير بنغلادش لترقية العلاقات الأكاديمية, مؤكدا على ضرورة “العمل سويا على تجسيد كل النقاط المتفق عليها في إطار شراكة استراتيجية مثمرة بالتنسيق مع الجهات الوصية “, خاصة –كما قال– وأنه قد تم “اقتراح احتضان محاضرة حول الاقتصاد والسياسة ينشطها السفير لفائدة الطلبة كخطوة أولى للتعاون”, وفقا لذات البيان.