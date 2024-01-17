مدير جامعة العربي التبسي يقف على إنطلاق إمتحانات السداسي الفردي

قام مدير جامعة العربي التبسي البروفيسور عبد الكريم قواسمية، بزيارة تفقدية للقطب الجامعي الشهيد عبد المجيد دريد ببولحاف الدير.

وحسب بيان للجامعة، عاين المدير خلال الزيارة إنطلاق إمتحانات السداسي الفردي للسنة الجامعية 2024/2023. على مستوى كليتي الآداب واللغات، العلوم الإنسانية والإجتماعية و معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

حيث قام البروفيسور عبد الكريم قواسمية بالتنقل بين عدد من القاعات والمدرجات التي تحتضن مجريات الإمتحانات. أين وقف عن قرب على ظروف سيرها لينتهز الفرصة للتواصل مع الطلبة والأساتذة.

يشار أن مدير الجامعة كان مرفوقا بنائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين في التدرج الدكتور حفظ الله عبد القادر وبحضور عميدي الكليتين والمعهد بالقطب.

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