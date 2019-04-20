مدير جامعة المسيلة: وظفنا  120 خريجا وأبرمنا 13 إتقافية وسنفتح 27 ماستر مهني جديد

كشف مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة البروفيسور كمال بداري، أن مؤسسته وقّعت 13 إتفاقية مع المؤسسات والشركات الإقتصادية تدخل في إطار تجسيد مشروع الجامعة 2017/2022.

والتي مكّنت من توظيف 120 متخرجا من طلبة الجامعة في مختلف التخصصات على أن تصل إلى أكثر من 50 شركة ومؤسسة في آفاق 2022.

وأوضح البروفيسور على هامش توقعيه لإتفاقية تعاون وشراكة مع الرئيس المدير العام شركة “مغرب بايب” المتخصصة في إنتاج أنابيب بألياف زجاجية

أن الإتفاقية تتضمن توظيف الطلبة الأوائل في تخصصات ذات علاقة بالشركة، وكذا ربط مشاريع البحث بإحتياجات ومشاكل الشركة،

بالإضافة إلى فتح عروض ماستر مهني بين الطرفين، كما تشارك مخابر البحث العلمي والأساتذة الباحثين في حل مشكلات الشركة .

ومن جهة أخرى تضمن الشركة تربصات مهنية للطلبة المقبلين على التخرج، وتكوين إطارات الشركة في مركز التعليم المكثف للغات بالجامعة.

كماأوضح نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون الدكتور الهاشمي بلواضح أن الموسم الجامعي المقبل سيعرف فتح 27 تخصص ماستر مهني جديد ،

مؤكدا أن الإتفاقيات التي أبرمتها جامعة المسيلة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الجامعة ومحيطها الإقتصادي من خلال تكوين يستجيب لمتطلبات التطورات الإقتصادية الحاصلة.