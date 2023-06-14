مدير جامعة تبسة يقدم 11 توصية ويشيد بأهمية المجلس العلمي

ترأس مدير جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، البروفيسور عبد الكريم قواسمية المجلس العلمي للجامعة في دورته الأولى لسنة 2023 أين أشاد بأهمية المجلس العلمي مشيرا إلى حصائله المنجزة للسنة الجارية.

وحسب بيان لذات الجامعة، فإن المجلس عقد أمس الثلاثاء، بقاعة المحاضرات مالك بن بحضور السيدة والسادة نواب المدير الأمين العام للجامعة، أعضاء المجلس العلمي الموقر، عمداء الكلياتمدراء المعاهد، ممثلو الأساتذة مصاف الأستاذية، ممثلو الأساتذة المساعدين.

يشار أن المدير افتتح أشغال الجلسة بكلمة ترحيبية بالسادة الحضور كل حسب رتبته ومقامه .

كما ذكّر في عجالة بأهمية الدور الذي يؤديه المجلس العلمي كثاني أهم هيئة في الجامعة بعد مجلس الإدارة، ثم عرج على سرد الحصائل المنجزة للسنة الجارية وكان أبرزها:

-اعتماد 10 عروض تكوين لطوري الليسانس والماستر للسنة الجامعية 2023/2024.

-اعتماد عرض تكوين عن بعد تخصص تسيير عمومي للسنة الجامعية 2023/2024.

-عرض مناقشة مذكرتي ماستر في إطار القرار رقم 1275، شهادة مؤسسة ناشئة/براءة اختراع.

-مشاريع تخرج START-UP..

-التحضير لإيداع مايقارب 20 براءة اختراع في إطار القرار 1275.

-مشروع تعاون دولي PRIMA.

-فرقة بحث مختلطة مع مديرية الصحة والسكان.

-اعتماد 03 مخابر بحث جديدة.

-تجهيز الملحق الجامعي الجديد الشهيد دريد عبد المجيد بـ بولحاف الدير.

-اتفاقيات توأمة في اطار شراكة بين الجامعات الجزائرية التونسية 5+5.

-الشراكة مع الجامعة الأمريكية.

النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال

ومن جهة أخرى، قام الحاضرون بدراسة ومناقشة وتحليل مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال والمتعلقة بـ: إنشاء مخبر بحث في تخصص الهندسة الميكانيكية، إنشاء مخبر صناعي متخصص في الذكاء الاصطناعي، إنشاء دار الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعة، إنشاء مجلة علمية تعنى بالدراسات والبحوث في المناجم، المصادقة على 28 تظاهرة علمية وطنية/ دولية

كما تطرق المدير على هامش الجلسة بالمناقشة مع السادة الحضور بعض القضايا والمتعلقة بـ: ملف الإقامات العلمية، وتداريب تحسين المستوى بالخارج، ملف العمل النقابي، تحديد نسبة الاقتباس المسموح بها في أطروحات الدكتوراه، دراسة انشغالات بعض طلبة الدكتوراة بغرض دراستها و حلها.