مدير جامعة محمد الصديق بن يحي في جيجل يقرر مقاضاة بعض الأساتذة

قرر مدير جامعة محمد الصديق بن يحي في جيجل الدكتور” كعواش صالح ” مقاضاة بعض الأساتذة الدين يقومون بتحريض الطالبات.

من خلال تحريضهم على الفوضى ومشاركتهن في الاحتجاجات التي ينظمها الأساتذة والتواصل معهن عبر حسابتهن الفيسبوكية.

وذلك بإستعمال بعض الكلمات الغريبة في بياناتهم مشيرا إلى كلمة ” التخويف ” و ” التجويع “.

وجاء في تصريح مدير الجامعة عقب توضيحه للنهار حول تواصل إحتجاجات أساتذة بقسم الكيماء ومقاطعتهم لدورة الإمتحانات الجارية.

والمطالبة بتنحية رئيس القسم الحالي وإحتجاجا على ما وصفوه بإجحاف الإدارة في حقهم للاستفاذة من منحة المردودية كاملة.

هذا ويؤكد هؤلاء على مواصلة الاحتجاجات ومقاطعة الامتحانات والتهديد بالتصعيد بالرغم من تلقيهم اعذارات كتابية والتهديد بالفصل.