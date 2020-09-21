مدير حماية الطفولة: سجلنا اختفاء الأطفال في فترات الامتحانات ونهاية الموسم الدراسي

كشف حكيم طالب، مدير حماية الطفولة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، عن تسجيل اختفاء الأطفال بفترات الامتحانات ونهاية الموسم الدراسي.

وأوضح حكيم طالب، خلال استضافته بالتلفزيون الجزائري، أن هناك أطفال يختفون من منازلهم خوفا من النتائج الدراسية، نتيجة ترهيب الاسرة.

وشرح المتحدث أن هؤلاء الأطفال المختفين يتوجهون في معظم الحالات الى اقاربهم، أو في بعض الأحيان ينتقلون إلى ولايات أخرى.

وقال مدير حماية الطفولة، إن اختفاء طفل في ظروف معينة لا يمكن أن يسمى اختطافا، إلا في وجود أدلة دامغة.

وأفاد مدير حماية الطفولة أن قضايا اختفاء واختطاف الاطفال في الجزائر، انخفضت كثيرا، حيث لا تتجاوز هذه الأخيرة 12 قضية.