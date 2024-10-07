قناة النهار مدير حملة المترشح قيس سعيد: الجزائر شقيقتنا الكبرى والرئيس تبون تربطه صداقة وطيدة مع قيس سعيد بقلم قناة النهار نشر في 07 أكتوبر 2024 - 22:36 الجزائر شارك غرِّد أرسل 19 0 رابط دائم : https://nhar.tv/6W247 الجزائر اقرأ أيضا أمطار رعدية بهذه الولايات.."الحيطة و الحذر" قناة النهار 20 سبتمبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر تربية : الدرس الإفتتاحي .. هذا ما يعرفه التلاميذ عن السلامة المرورية وقانون المرور قناة النهار 23 سبتمبر طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب قناة النهار 07 أكتوبر خنشلة: ميلينا.. تلميذة تستعد للدخول المدرسي لأول مرة بشغف كبير قناة النهار 21 سبتمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية للمسيلة بسبب الحفر التي تسببت بخسائر كبيرة بسيارات المواطنين قناة النهار 24 سبتمبر صريح جدا / التابعة والعين .. هذه هي الأشياء التي يملكها الجزائري ويحسده عليها الآخرين ! قناة النهار 05 أكتوبر غليزان: أزيد 73 ألف مستفيد من منحة التمدرس وتوزيع ما يفوق 8200 حقيبة مدرسية قناة النهار 21 سبتمبر رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتفقد المرضى المصابين بالملاريا في تيمياوين قناة النهار 03 أكتوبر