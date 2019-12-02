مدير حملة تبون في تيزي وزو ينسحب.. ويتهم محيط المترشح الحر بعزله



أعلن مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بولاية تيزي وزو، عن انسحابه، وأطلق اتهامات خطيرة في حق طاقم مديرية حملة الوزير الأول الأسبق.



وقال سليمان كروش في بيان من صفحتين، تضمن إعلانه عن الانسحاب من حملة تبون، إن “أطرافا تعمل على عزل تبون عن مديري حملته الولائيين”.

وجاء هذا الاتهام، على خلفية قيام مدير حملة تبون بسرد أسباب انسحابه، حيث تحدث عن وجود عراقيل حالت دون التوصل إلى الأهداف المسطرة.

وفي هذا الإطار، أبدى مدير حملة تبون المنسحب، غضبه من إقصاء وتهميش ولاية تيزي وزو من طرف المسؤولين الوطنيين لحملة تبون الانتخابية.

وقال كروش إنه جرى إبلاغه بأن تيزي وزو أصبحت مصنفة في الدرجة الثانية ضمن أولويات الحملة الانتخابية للمترشح تبون.

وفجر سليمان كروش، وهو مقاول لديه صوت مسموع في تيزي وزو، خصوصا في أوساط أنصار شبيبة القبائل، قنبلة ثانية، بعد الأولى، عندما أعلن عن دعمه ومساندته المترشح عز الدين ميهوبي.

وقال المدير المستقيل من حملة تبون إنه بعد التشاور الجاد حول البرامج التي قدمها المترشحون، تقرر الالتحاق بالمرشح عز الدين ميهوبي.

