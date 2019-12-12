مدير حملة ميهوبي: جهات تستهدف مؤسسات الدولة بترويج الإشاعات في مواقع التواصل

استنكرت مديرية الحملة الإنتخابية لمرشح حزب التجمع الوطني الديموقراطي، عز الدين ميهوبي عملية الإستغلال السياسي لقضية وفاة أحد مراقبي الإنتخابات في البيض.

وفي تصريح لـ “النهار أون لاين” أكّد مدير حملة ميهوبي أن إدارة الحملة أجرت تحرياتها حول ما تم الترويج له بشأن ما حدث في البيض، ليتبين أن كل ذلك مجرد إشاعات.

واستنكر مدير حملة ميهوبي استغلال مآسي العائلات لأغراض سياسية، مشددا على أن ميهوبي أدى حملة انتخابية جد نظيفة منذ بدايتها إلى نهايتها.

وتحدث نفس المصدر عن حملة شعواء تقودها جهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعجها نجاح مؤسسات الدولة في تنظيم الانتخابات.