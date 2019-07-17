مدير ديوان الحبوب مطلوب للعدالة بسبب حبوب مغشوشة واختفاء آلات حصاد

وجهت الجهات القضائية بتلمسان استدعاء للمدير العام لديوان الحبوب المقال من منصبه الأسبوع الماضي، محمد بلعبدي، للمثول أمامها.

وحسب معلومات تحصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن بلعبدي مطلوب للمثول أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة تلمسان.

ويشتبه في بلعبدي تورطه في التستر على قضايا فساد وتجاوزات، سجلت بتعاونيات الحبوب في عدد من وحدات ولاية تلمسان.

وتقول مصادر “النهار أونلاين” إن بلعبدي مشتبه بتستره على تقارير وردته بشأن تسجيل اختفاء عتاد فلاحي وتوزيع حبوب مغشوشة.

وكانت تحقيقات قد تم إجراؤها بعدد من تعاونيات الحبوب قد كشفت عن وجود اختلاسات، من خلال الغش في ميزان الحبوب.

وطالت تلك التحقيقات 40 موظفا يعملون بعدد من تعاونيات الحبوب في تلمسان، خصوصا في مغنية وسبدو وأولاد ميمون.

وكشفت نتائج التحقيقات أن حبوبا مغشوشة كان يتم خلطها مع حبوب جيدة، إلى جانب التلاعب بسجلات دخول وخروج شحنات الحبوب.

كما بينت التحقيقات اختفاء عتاد فلاحي معتبر، منه آلات حاصدة، وتعرض عدد آخر منها للتلف.