مدير سابق في شركة حراسة بالأبيار أمام العدالة لعدم تسليمه كشوفات رواتب العمال

فتحت اليوم الاثنين محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة ملف قضية مدير سابق بشركة الحراسة. على خلفية متابعته بعدم تسليمه كشوفات رواتب العمال.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده عمال المؤسسة. لعدم منحهم كشوفات الراتب لـ61 عاملا بناءً على محاضر مفتشية العمل.

المتهم (ع.ع) وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، و الذي قضى بإدانته بتغريمه 70 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة. عن جنحة عدم تسليم العمال كشوف الراتب ،حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرّح أنه لم يكن لديه أي علم بالقضية ولم يتم تبليغه. ومضيفا أنه كان يعمل مسيّرا لمؤسسة الحراسة سابقا، والتي يتواجد مقرها بالأبيار ، مؤكدا أنه لم يصله أي تبيلغ من مفتشية العمل.

هذا وقد طالبت هيئة دفاعه ببطلان اجراءات المتابعة، كون أن المؤسسة مقرها بالأبيار و المخالفة تمت في ولاية ورقلة. مضيفة خلال مرافعتها أن موكلها لم يصله أي أعذار من الضحايا وأن المخالفات ارتكبت في جائحة كورونا. كما أن مفتش العمل لم يستدعٍ موكلها لتبليغه بالكشوفات، ملتمسة من هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وفي الشكل ببطلان اجراءات المتابعة، واحتياطيا تلتمس البراءة.

هذا وقد حدّد القاضي تاريخ النُطق بالحكم في القضية بعد تقديم طلبات وكيل الجمهورية، إلى تاريخ 8 جوان الداخل.

