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قناة النهار

مدير سيال بتيبازة : تضرر شبكة المياه والتطهير لـ 3 دوائر بالولاية جراء الفيضانات

بقلم النهار أونلاين
مدير سيال بتيبازة : تضرر شبكة المياه والتطهير لـ 3 دوائر بالولاية جراء الفيضانات
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مدير سيال بتيبازة : تضرر شبكة المياه والتطهير لـ 3 دوائر بالولاية جراء الفيضانات.

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