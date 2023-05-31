قناة النهار مدير سيال بتيبازة : تضرر شبكة المياه والتطهير لـ 3 دوائر بالولاية جراء الفيضانات بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ماي 2023 - 11:43 شارك غرِّد أرسل 63 0 مدير سيال بتيبازة : تضرر شبكة المياه والتطهير لـ 3 دوائر بالولاية جراء الفيضانات. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZPvzP اقرأ أيضا شوفو حكايتي: قصة بنت تكتشف بعد 17 سنة أن العائلة التي عاشت معها ليست عائلتها الحقيقية قناة النهار 28 ماي ميلة: "فئران" ضمن المخزون الإستراتيجي للحمص بمخازن "ccls" قناة النهار 29 ماي إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي شريف.. فلاح يرفع التحدي وينجح في إنقاذ محصول الحبوب رغم الجفاف بتيارت قناة النهار 17 ماي ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل قناة النهار 20 ماي الأعلاف.. الموالون بصوت واحد.. رفع حصة الشعير لإنقاذ الأنعام قناة النهار 13 ماي عين تموشنت/ المشي و التخييم .. مسارات سياحية و رحلات إستجمامية لإكتشاف المكان قناة النهار 14 ماي شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة قناة النهار 25 ماي الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة ولاية الطارف قناة النهار 22 ماي الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة.. قناة النهار 23 ماي