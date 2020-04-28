مدير شركة “أ.سي.أس”: ضاعفنا إنتاجنا رغم نقص الإمداد بالمواد الأولية

باشرت فروع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية “ا.سي.اس” مضاعفة قدرتها الإنتاجية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.

أكد الرئيس المدير العام للشركة، عبد الغني بن تقة، اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الشركة قامت بمضاعفة إنتاجها رغم نقص الإمدادات بالمواد الأولية”.

وأضاف بن بتقة، أن “الشركة ومن خلال المؤسسات الثلاث التابعة لها”سوكوتيد”، والتي تقوم بإنتاج وتسويق المنتجات شبه الصيدلانيةو “إنديماد”، لتسويق المنتجات الصيدلانية، و “إيناد شيميكا” لإنتاج المنظفات ومواد صيانة بالسيارات ومنتجات النظافة الشخصية، تسعى من خلال منتوجاتها لتلبية احتياجات مؤسسات الصحة العمومية”.

وأشار ذات المسؤول، أن فرعها “ليند غاز-الجزائر” التي تمتلك فيها الشركة القابضة حصة 34 بالمائة والتي تسعى لتلبية احتياجات مؤسسات الصحة العمومية من الأوكسجين الطبي وغازات خاصة أخرى”.

وقال بن بتقة أن فرع “شيميكا” فقد قامت بانتاج وتسوق منذ بداية الأزمة الصحية ما لا يقل عن أربعة منتجات أساسية للوقاية من الوباء”.

مشيرا في السياق ذاته، أن إنتاج المؤسسة من الهلام الكحولي “ارتفع من 2 طن يوميا إلى 6 طن يوميا مقارنة بالفترة العادية أي قبل الأزمة”.

وأضاف بن بتقة أن الشركة “تخطط لزيادة معدل إنتاج الهلام الكحولي قريباً لتصل إلى 10 أطنان يوميا بشرط القيام بالاستثمارات المناسبة وتوفر المواد الأولية”.