مدير شركة مشروبات يحاول قتل زوجته بطعنة خنجر لأنها رفضت زواجه من أخرى

الضحية أصيبت بجروح على مستوى البطن

استمع قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس إلى مدير شركة خاصة بالمشروبات حاول قتل زوجته بالسكين، بعدما علمت بنيته في إعادة الزواج عليها، حيث تسبب لها في جروح بليغة على مستوى البطن أدخلتها مستشفى بير طرارية لمدة 4 أيام تحت العناية المشددة.

أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن إحالة المشتبه فيه على التحقيق جاء بعد الشجار الذي نشب بين الزوجين بتاريخ، 30 ديسمبر 2017، وهذا بعدما تلقت الزوجة البالغة من العمر 48 سنة، نبأ نية زوجها البالغ من العمر 45 سنة، في إعادة الزواج عليها على الرغم من العشرة الزوجية التي كللت بأربعة أطفال أكبرهم سنا يبلغ من العمر 17 سنة.

واستنادا إلى ما جاء في شكوى الضحية، فإنها ذهبت إلى منزل عائلتها لمدة شهر من أجل تهدئة الأمور بينهما، إلا أن الأخير أصر على الزواج، هذا ما أزّم الوضع بينهما وتطور إلى ضرب واعتداء، حيث تبين من خلال تحريات الشرطة أنها أقدمت على ضرب زوجها على مستوى الرأس كدفاع شرعي عن النفس، حسب تصريحاتها في التحقيق، إلا أن زوجها استعمل السكين وطعنها على مستوى البطن متسببا لها في جروح بليغة أدت إلى تحويلها على وجه السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بير طرارية بالأبيار.

وأمام هذه المعطيات، فإن وكيل الجمهورية لمحكمة ذات الاختصاص أحال الملف على قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق مع المتهم في جناية محاولة القتل العمدي، ليتم سماعه في الحضور الأول، خلال الأسبوع الفارط، بعد استفادته من إجراء الاستدعاء المباشر.

جدير بالذكر أن المتهم الذي يعتبر -حسب ذات المرجع الذي أورد الخبر- يشغل منصب مدير بشركة خاصة بالمشروبات قد رفع دعوى طلاق ضد زوجته الضحية، إلا أنه سحب الدعوى محاولة منه للصلح من أجل تراجع زوجته عن قضية الحال المتواجدة محل التحقيق أمام محكمة بئر مراد رايس، والملف لا يزال قيد التحقيق إلى حين استكماله من قبل قاضي التحقيق وتحديد التكييف القانوني الملائم.