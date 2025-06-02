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مدير شركة CMA – CGM: نؤمن كثيرا بقدرات الجزائر التنموية

بقلم نادية بن طاهر
مدير شركة CMA – CGM: نؤمن كثيرا بقدرات الجزائر التنموية
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عبّر الرئيس المدير العام لشركة CMA - CGM، اليوم الاثنين، عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال الرئيس المدير العام لشركة CMA – CGM، في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية: “نؤمن كثيرا بقدرات الجزائر التنموية. ونعتقد أن هناك إمكانيات حقيقية”.

وأضاف المسؤول ذاته: “مقابلتي مع الرئيس تبون كانت لمناقشة مختلف المشارع التي تشتغل عليها مجموعتنا في الجزائر. بمساعدة وزير النقل”.

كما أكد الرئيس المدير العام لشركة CMA – CGM، أنهم يعملون للمضي قدما في تجسيد مشاريعهم المختلفة بالجزائر. مشيرا إلى أنهم سيحاولون تجاوز الصعوبات العملية، والتقدم في الاتجاه الصحيح.

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