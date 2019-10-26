مدير عام الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية يثني على الدبلوماسية الجزائرية

في مداخلته خلال الجلسة الحوارية الثانية لمنتدى مسك للإعلام بالقاهرة أثنى الأستاذ أحمد الطويان مدير عام الإتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية على الدبلوماسية الجزائرية.

الطويان قال إن السفير الجزائري بالقاهرة نذير العرباوي أن استعمل الدبلوماسية الرياضية أثناء تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية الاخيرة وهذا بارتداءه قميص المنتخب الجزائري وأصبح واحدا من الجمهور الجزائري في تحول واضح نحو الدبلوماسية الرياضية وهو أمر ملفت في العمل الدبلوماسي .

دبلوماسية الجزائرية خلال تتويج المنتخب الجزائري بكأس افريقيا في مصر تحولت إلى دبلوماسية رياضية وهو أمر لافت في العمل الدبلوماسي.

ويشرف الطويان على مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية وهو مركز يتولى التواصل الاعلامي مع كل ممثليات المملكة عبر العالم وينشر المركز محتويات إعلامية عبر مختلف منصات الإعلام الإلكتروني والاعلام الرقمي بحوالي 30 لغة.