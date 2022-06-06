مدير عام لادارة السجون من بجاية: نسبة نجاح المحبوسين تجاوزت 55 % في إمتحانات إعادة الإدماج

كشف المدير العام لإدارة السجون عن تسجيل نسبة نجاح في مختلف الامتحانات وفي عدة أطوار تعليمية بلغت 55.89 % وسط نزلاء مختلف مؤسسات إعادة التربية و التأهيل عبر الوطن.

و في ظرف عشر سنوات الأخيرة من مجموع 44397 نزيلا ممتحن مسجل لاجتياز امتحانات نهاية السنة الدراسة على غرار شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا.

و أضاف المدير العام لإدارة السجون “اسعيد زرب” على هاش إعطائه لإشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط من مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بواد غير أن عدد الناجحين في مختلف هذه الامتحانات يقاربون 25 ألف محبوس منهم من استفادة من الحرية النصفية للسماح لهم بمزاولة دراستهم بالجامعة. كما أشار المدير العام لإدارة السجون خلال كلمة موجزة للمؤطرين و القائمين على شؤون المحبوسين بمؤسسة واد غير و بحضور النائب العام لمجلس قضاء بجاية و ممثل عن والي ولاية بجاية ممثلا في الأمين العام ذكر المدير العام لإدارة السجون بالتدابير التحفيزية التي اتخذتها الدولة لإعادة إدماج المساجين سواء بعد قضاء محكوميتهم او أثناءها بخلق مؤسسات مصغرة لتمكينهم من الاندماج في الحياة المهنية و الاجتماعية.