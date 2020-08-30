مدير عام ENIEM: إعادة بعث نشاط مؤسسة إنتاج المصابيح وفتح 300 منصب شغل قريبا

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية ENIM ، موازر الجيلالي، أنه سيتم إعادة بعث نشاط مؤسسة انتاج المصابيح “فيلامب” من جديد مع بداية سنة 2021.

وأوضح موازر في تصريح خص به اذاعة معسكر، على هامش إشرافه علي افتتاح نقطة بيع جديدة بالمحمدية، أنه سيتم توفير نحو 300 يد عاملة مع عودة نشاط فيلامب.

وحسب المتحدث، فقد تم الاتفاق مع مستثمر جزائري خاص لاستثمار مبلغ مالي يقدر بحوالي ملياري دينار جزائري، لتحديث وسائل الانتاج بشكل يسمح بصناعة مصابيح كهربائية حديثة بتقنية LED .