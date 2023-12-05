مدير عرب سات: إمكانيات الجزائر الهائلة تتطلب إعطاءها المكانة التي تستحقها في منظومة البث

أبدى المدير التنفيذي لعرب سات الحميدي بن مناحي بن فهد العنزي استعداده وترحيبه التام بكل الأفكار التي من شانها تطوير العلاقات وتعزيزها أكثر مع الجزائر.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بوزير الإتصال محمد لعقاب بمقر الوزراة، أين أشاد بالتنوع الثقافي والسياحي والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر في مختلف المجالات.

وقال في السياق ذاته: “يتطلب تسليط الضوء على هذه القدرات وإعطاء الجزائر المكانة التي تستحقها في منظومة البث وايصال صورة الجزائر وأبعادها الحقيقية الى كل أنحاء العالم، خاصة وأن عرب سات لديها 10 أقمار صناعية وتضمن تغطية كاملة لكل من افريقيا، أوروبا، أمريكا وآسيا.”

وقد حضر اللقاء ممثلو المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، اطارات الوزارة وكذا المديران العامان للإذاعة والتلفزيون.

كما استهل اللقاء من طرف المدير العام لمؤسسة عرب سات بتقديم عرض مفصل عن ميزات عرب سات والخدمات التي يقدمها لكافة متعامليه بما فيها الجزائر التي وضعها على راس استراتجياته.

وخلال اللقاء، أبرز وزير الاتصال سياسة الدولة واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع الشراكات الإعلامية بين مختلف هيئات البث وضرورة البحث عن سبل أوسع لتعزيز حضور الجزائر ووجودها في منظومة البث العالمي.

كما أبدى الوزير رغبة الجزائر الواسعة في تطوير العلاقات بين الجزائر ومؤسسة عرب سات خاصة ما تعلق بجانب التكوين والتدريب، وهو ما ينص عليه قانون الإعلام الجديد ضمانا لتكوين نوعي للصحفيين والمهنيين ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.

وأشار وزير الإتصال أيضا إلى جملة المكاسب الجديدة التي يوفرها قانون السمعي البصري بالنسبة للقنوات التلفزيونية وبالتالي فتح المجال واسعا لإنشاء قنوات تلفزيونية أخرى مستقبلا.

كما ذكر الوزير بأن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي TDA هي المخول الوحيد لإبرام الشراكات والاتفاقيات ومتابعة الجوانب الفنية و التقنية مع مؤسسة عرب سات وغيرها.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة الرقي بعلاقات التعاون بين الجزائر ومؤسسة عرب سات الى آفاق أرحب ما يسمح بتجسيدها ميدانيا وتقديم خدمة إعلامية راقية ومحتوى اعلامي هادف.