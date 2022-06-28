مدير فرعي سابق بالشركة الوطنية للطباعة يتهم موظفة بالقذف

تابعت محكمة الدار البيضاء موظفة بالشركة الوطنية للطباعة بتهمة القذف وذلك على خلفية شكوى قيدها ضدها مدير فرعي سابق يتهمها بالتشهير به وسط الموظفين بالشركة.

ونشر اشاعات بحقه بالتحرش الجنسي ضد الموظفات، وهو ما كان وراء تنزيل رتبته في العمل وتحويله لفرع آخر للشركة.

وفي هذا السياق، واستنادا لما دار بجلسة المحاكمة فإن الضحية وهو مدير فرعي بالشركة الوطنية للطباعة الكائن مقرها بباب الزوار ،تقدم بشكوى أمام مصالح الأمن بخصوص تعرضه للقذف بالشركة واتهامه بامور لااخلاقية،

كما أوضح ان الاشاعات شاعت بين الموظفين ضده ما ادى إلى تحرير الموظفات على وجه الخصوص تقارير به يتهمون بالتحرش ضدهن، ووجه أصابع الاتهام بكل ما اشيع ضده بالشركة للمتهمة في ملف الحال المدعوة”ب.ن” هاته الاخيرة التي حضرت للمحكمة لمواجهة تهمة القذف نافية ما وج لها جملة وتفصيلا.

مؤكدة أنها وخلال ممارستها لمهامها كموظفة بالشركة الوطنية للطباعة الكائن مقرها بباب الزوار تعرضت للتحرش الجنسي من قبل المتهم الذي كان يشغل منصب مدير فرعي، وانها على الفور قامت بالتبليغ به لدى الرئيس المدير العام هذا الاخير طلب منها تحرير تقرير مكتوب به.

وتم ذلك واودعت الشكوى لديه، وأنها تحاشت تقديم شكوى به أمام العدالة لتفادي تشويه سمعتها. مضيفة ان باقي الموظفات حررن عقب ذلك تقرير ضد المعني في نفس السياق.

وهو ما جعل الجهات الوصية ترسل لجنة تحقيق بالموضوع وخلصت على حد تصريح دفاع المتهمة إلى أن الوقائع ثابتة.

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كما قررت تنزيل رتبة المدير العام لمجرد عامل بسيط وتحويله من المقر الرئيس للشركة إلى فرعها بوادي السمار.

بالمقابل استغرب الدفاع توجيه الاتهام لموكلته فقط في الوقت الذي صرح انه سمع في محيط الموظفين ما يحاك عنه.

واكد أن موكلته التي تعرضت للتحرش منه حررت به تقريرا موجها للمدير العام وبناءا عليه تم افاد لجنة تحقيق، قررت بعدها تنزيل رتبة المتهم وتحويله.

كما أضاف أن اركان التهمة غير قائمة بحكم ان القذف يتوجب فيه ركن العلنية وان موكلته لم تلجأ لا للجرائد ولا للوسائل التواصل الاجتماعي.

الى جانب ذالك، طالب بافادة موكلته بالبراءة اصلا. من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضدها.