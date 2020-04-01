مدير فرع التسويق بشركة نفطال: محطات البنزين ستبقى مفتوحة وغلقها مجرد إشاعة

فند مدير فرع التسويق بشركة نفطال، مصطفى نوري، اليوم الأربعاء، إشاعة غلق محطات البنزين أمام المواطنين.

وأكد نوري في تصريح لـ “النهار” أن ما يروج حول إغلاق محطات البنزين مجرد إشاعات أطلقها أشخاص يريدون التهويل.

وقال نوري “محطات البنزين عبر كل الولايات تبقى مفتوحة، والكميات اللازمة للبنزين متوفرة بكافة أنواعها”.

وأوضح مدير فرع التسويق بشركة نفطال أن محطات البنزين لن تغلق لا في العاصمة ولا في الولايات الأخرى.

وعبر نوري عن تخوفه من الطوابير التي شهدتها محطات البنزين صباح اليوم، بعد الاشاعة التي تم إطلاقها.

وقال المتحدث “اجتماع المواطنين في الطوابير، تزيد من انتقال العدوى بين زبائن وعمال نفطال”.

وأكد نوري أن مخازن نفطال من الوقود مملوءة مابين 70 الى 80 بالمئة، وقدرة التخزين تصل الى 15 يوما مع التجديد اليومي.