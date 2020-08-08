مدير فندق “مازافران”: “أزيد من 820 جزائري يخضعون للحجر الصحي في الفندق”

كشف مدير فندق “مازافران”، ياسين شروق، اليوم السبت، بأن أزيد من 820 مواطن جزائري تمّ إجلاؤهم من الخارج يخضعون حاليا للحجر الصحي في الفندق.

وصرّح ياسين شروق لـ”النهار أونلاين” بأنه تمّ استقبال أمس المواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، جنوب إفريقيا، السودان والإمارات، البالغ عددهم 820 جزائري.

مضيفا بأن المعنيين سيقضون فترة الحجر الصحي في الفندق لمدة 7 أيام، وسيكون خروجهم بداية من 15 أوت الجاري.

هذا وأكد مدير فندق “مازافران” بأن عدد المواطنين الجزائريين الذين خضعوا للحجر الصحي في الفندق منذ بدء عملية الإجلاء من الخارج، بلغ 3500 مواطن، كاشفا الاستعداد الدائم والمتواصل لاستقبال أعداد أخرى من المواطنين.