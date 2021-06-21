مدير فندق مازافران: 2845 مسافر خضعوا للحجر الصحي وتسجيل صفر إصابة بكورونا

الوطني
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مدير فندق مازافران: 2845 مسافر خضعوا للحجر الصحي وتسجيل صفر إصابة بكورونا
بقلم عبد الرحمن سالمي

كشف مدير فندق مازافران بزرالدة ياسين شروق أن أزيد من 2845 مسافر جزائري قد تم الحجر عليهم صحيا  على مستوى الفندق منذ قرار فتح الحدود الجوية منذ الفاتح من  شهر جوان الجاري.

وحسبما كشفه ذات المسؤول في اتصال مع النهار فإن عملية الحجر على مستوى الفندق جارية على قدم وساق  أين  يتم منح غرف فردية لكل المسافرين  مع احتساب كل مصاريف الاطعام بما فيها فطور الصباح والغداء ووجبة العشاء بقيمة 6 ألاف دينار لليوم.

وأكد  محدث النهار أنه  منذ الشروع في اسقبال المسافرين  لم يتم تسجيل أي إصابة  بفيروس كورونا، مضيفا بأنه وحسب الاحصائيات التي تم اجراؤها على مستوى الفندق فإن أزيد من 80 بالمائة من المسافرين قد تلقوا اللقاح.

وأضاف ياسين شروق أن كل عمال الفندق  واقفون على قدم وساق  من أجل الإستقبال الجيد للمسافرين وفي أحسن الأحوال.


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