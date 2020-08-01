مدير فندق “مازافران”: ” 720 مواطن جزائري يغادرون الحجر الصحي غدا الأحد”

قال ياسين شروق، مدير فندق “مازافران” بالعاصمة، اليوم السبت، بأن 720 مواطن جزائري ممن تمّ إجلاؤهم مؤخرا من الخارج، سيغادرون الفندق غدا الأحد بعدما أنهوا فترة الحجر الصحي.

وأوضح ياسين شروق بأن عملية إيواء وإقامة المواطنين الجزائريين على مستوى الفندق تمّت في ظروف جيدة جدا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” بين المقيمين.

مضيفا بأن المواطنين الجزائريين البالغ عددهم 720 شخص الذين كانوا في فترة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 يوما، سيغادرون غدا الأحد وسط تحضيرات للعملية من كل جوانبها.

وفي هذا الإطار، أكد مدير فندق “مزافران” بأن أزيد من 3 آلاف جزائري كانوا عالقين في الخارج وأعيدوا إلى أرض الوطن، تمّ وضعهم في الحجر الصحي على مستوى الفندق منذ بداية الجائحة.

مؤكدا بأن عمال الفندق قاموا بما يجب لضمان راحة وسلامة المقيمين، كما تم توفير كل شروط الإقامة المريحة للمواطنين الجزائريين والفندق في استعداد تام ومتواصل لاستقبال أعداد أخرى من المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج.