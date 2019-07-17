مدير قناة “دزاير تيفي” يقدم استقالته

قدم المدير العام لقناة “دزاير تيفي” عبروس أوتودورت استقالته من منصبه على رأس القناة التي يملكها رجل الأعمال علي حداد.

ووجه عبروس أوتودورت رسالة استقالته لمسير مجمع وقت الجزائر، محمد حاكم، الذي قبل الاستقالة.

وجاءت استقالة عبروس أوتودورت من منصب مدير عام “دزاير تيفي”، بعدما طالبه موظفو القناة بالرحيل، في حال عدم تلبية مطالبهم.

وكان عمال القناة أصدروا صباح اليوم الأربعاء، بيانا تضمن جملة من المطالب المرفوعة لمسؤولي قناة “دزاير تيفي” ومجمع “وقت الجزائر”.

وتضمنت مطالب عمال المجمع دفع أجرة شهرين من العمل، والتعهد كتابيا بتوسية أجرة شهر جويلية قبل تاريخ 5 أوت المقبل.

كما طالب العمال بإعادة إطلاق قناة “دزاير تيفي” على الساتل، ومنع أشقاء على حداد من التدخل في شؤون سير المجمع.