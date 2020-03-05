مدير كوسيدار يوضح سبب حادثة الإنزلاق الأرضي بسيدي عبدالله في العاصمة

كشف مدير شركة كوسيدار لخضر رخروخ للنهار اونلاين أن حادث إنزلاق الاتربة بالمدينة الجدية سيدي عبد الله خلّف وفاة عامل واحد في حصيلة أولية.

وأوضح ذات المسؤول أن سبب الإنزلاق الارضي بورشة بناء جدار إسمنتي عازل في ذات الموقع يعود إلى مرور رافعة.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن عملية إستخراج عاملين آخرين من تحت الردوم مازالت متواصلة.

فيما نقلت الضحيةإلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرالدة بالعاصمة.

وللتذكير فقد لقي شخص حتفه فيما تتواصل عملية إنقاذ عاملين آخرين إثر إنزلاق أرضي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله غربي ولاية العاصمة.