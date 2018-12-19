مدير “لانام”: مشكل مركب “الحجار” ليس إشكال الوكالة !

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، رضا احمد زقادي، أن مصالحه تراقب ما يحدث في مركب الحجار كهيئة عمومية.

وأوضح،أحمد زقادي،خلال استضافته في قهوة وجورنان،اليوم الأربعاء،أن فئة المستفدين من المساعدة في الإدماج المهني،ينتمون الآن إلى التعداد البشري لمجمع الحجار.

وأضاف،المتحدث،أن مطالب العمال تعتبر كلية وليست مطالب فئة،مشيرا إلى أن المشكل في الحجار ليس إشكال جهاز المساعدة في الإدماج المهني.

وقال المتحدث،إن كل عمال مركب الحجّار متوقفون عن العمل،وهي موجة احتجاجية عامة،ولا تخص فئة المستفدين من جهاز المساعدة للإدماج المهني.

وأشار رضا احمد زقادي، إلى أن المؤسسات الاقتصادية، لها الحرية في تحديد أولوياتها.