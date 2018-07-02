مدير “لانام” : 15 ألف دينار هي تحفيز لاكتساب الخبرة

قال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، إنّ الإعانة التي تقدمها للشباب تعتبر تحفيز لهم من أجل إكتساب الخبرة خلال مدة العقد.

وأوضح محمد عراش، خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، أن جهاز “لانام” لا دخل له في الجانب المالي الذي تقدمه الدولة.

وفنّد أن يكون العامل عن طريق هذا الجهاز “محڤور” ، قائلا “بالنسبة لي هي فرصة حتى يكتسب الخبرة”.

وأضاف ضيف الحصة، أن العامل من واجبه خلال مدة العقد القيام بكل ما بوسعه لفرض نفسه حتى يكتسب الخبرة.

وقال عراش، إن هذه الخبرة تمنح له فرصتين، الأولى لتنصيب المستخدم والثانية للتحويل إلى منصب آخر.

وأشار، المتحدث، إلى أن شباب “لانام” لهم الأولوية في التنصيب الكلاسيكي العادي، وفق تأهيلات الخبرة.