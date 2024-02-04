مدير مؤسسة تربوية يعتدي بخنجر على معلمة في برج بوعريريج

قام مدير المؤسسة التربوية زيتوني عيسى بولاية برج بوعريريج، بطعن معلمة على مستوى الكتف بواسطة خنجر.

وتم نقل المعلمة الى مستشفى بن عبيد للعلاج، فيما منحت لها شهادة عجز لمدة 15 يوم..

وأوقفت المصالح الأمنية المدير للاستماع الى أقواله، فيما تم فتح تحقيق في القضية في انتظار نتائج التحقيق.

وقامت قناة “النهار” بالإتصال بعائلة المعلمة، والذين أكدوا أن ابنتهم كانت ضحية عنف المدير، حيث انتهى الشجار الذي وقع بينهما الى طعنها بعد إعداد الضحية تقريرا ضد المدير بطلب من المفتش.

هذا واتصلت “النهار” أيضا بمدير التربية لولاية برج بوعريريج، إلا أنه رفض الرد والإدلاء بأي تصريحات بخصوص الحادثة التي أثارت الرعب داخل المؤسسة.