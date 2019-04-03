مدير مؤسسة صحية بباب الوادي يهين عامل ويرفض إستقباله

يعيش “إ.ش”عون مكلف بالأمن في مؤسسة القطاع الصحي لباب الوادي، في العاصمة، حالة صدمة بسبب قرارات إدارة مؤسسته، التي أوصدت الأبواب في وجه.

وتعود حيثيات القضية أن المعني يوجد في وضعية حالة إستيداع، وتقدم إلى الإدارة بتاريخ 25/03/2019، لجلب وثائقي المتمثلة في شهادة العمل.

وكذا الإستفسار في موضوع المنح العائلية، وفق ما أفاد به بيان، يحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، غير أن طلبه قوبل بالرفض من مدير المؤسسة.

هذا الأخير قام بإعطاء أوامر للأمن بمنعه من الدخول إلى الإدارة رغم أن “الضحية”، جاء في يوم الإستقبال من قبل الإدارة،

إلا أن ذلك لم يمنع المدير بحرمان “إ.ش” من الوثائق التي طلبها، مستغلا نفوذه في المنصب، حسب ما أوضحه البيان .

وأضاف ذات المصدر، أنه طلب التوسط من قبل أعضاء الفرع النقابي لأجل جلب الوثائق، غير أن مدير المؤسسة إستقبلهم بالرفض عن طريق رئيس مكتب الموارد البشرية.

الذي أخبرهم أن المدير يقول لكم بالحرف الواحد: “إذهبو وقدموا شكواكم لمن تريدون، فأنا لدي النفوذ ومحمي من طرف الهيئات الوصية”.

هذا الكلام جعل من عون الأمن يطلب من الجهات الوصية بالتدخل وأخذ التدابير اللازمة لحل القضية وتلبية مطالبه المشروعة والبسيطة.