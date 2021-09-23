مدير مؤسسة يرغب في الإقتران بزوجة ثانية

رجل من ولاية الجلفة. متزوج أب لأولاد. يرغب في التعدد وفقا لما شرعه الدين الحنيف وعلى سنة خير المرسلين، يبلغ من العمر 42 سنة، مدير مؤسسة تربوية، ويمكنه توفير مسكن خاص.

يرغب في التعدد والاقتران بزوجة ثانية، وطبعا بموافقة الأولى، يعد أن يكون عادلا بما أمكنه المولى القدير، وأن لا يميل كل الميل، طلبه زوجة تكون من شرق أو وسط البلاد، سنها أقل من 38 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس إن كانت عازبة أرملة أو مطلقة.

الرقم السري : 135620

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