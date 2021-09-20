مدير متقاعد بزوجة صالحة سيسعد

من غليزان، وضعنا الرحال لنكون سببا في عثور أحد رجالها على زوجة تمحي عليه سنوات الحرمان والوحدة. صاحب إعلاننا متقاعد من سلك التعليم في ال60من عمره، أرمل بأولاد كبار مستقلين بحياتهم.لديه سكن يحيا فيه الوحدة والوجل.

يريد صاحب إعلاننا أن تكون له بداية جديدة مع إمرأة صالحة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتعدى50سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وعن العمل فلا يهمه إن كانت من ستكمل معه المشوار موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135608

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802