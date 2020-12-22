مدير مجمع النقل البري يوضح بخصوص عودة النقل بين الولايات

كشف المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين، إن الخسائر المادية التي تكبدها المجمع منذ ظهور جائحة كورونا بلغت 15 مليار دينار.

واعتبر مختار رزوق، في تصريح للإذاعة الجزائرية: إن “البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة الصحة المتعلق بعودة خدمات النقل عبر الولايات إيجابي”.

وبخصوص موعد عودة النقل البري، قال ذات المسؤول، إن وزارة النقل أعدت بروتوكولا صحيا خاصا بخدمات النقل.

مشيرا إلى إن هذا البروتوكول، يمكن أن يساعد ويؤمن الخدمة إذا ما تم الترخيص لها لاحقا.

وأكد ذات المتحدث، إن فتح النقل البري من عدمه، هو من صلاحيات اللجنة العلمية والسلطات العليا.