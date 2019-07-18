مدير مركب محمد بوضياف«ننتظر حضور 100 ألف مناصر لملعب 5 جويلية يوم الجمعة»

محمد بختي لـ “النّــــــــــــــهــــــــــار:”

الجماهير أدهشتنا بعد مباراة نصف النهائي بتنظيف أماكنها

حضور أمني مكثف وأطباء في المباراة النهائية

قررت إدارة المركب الأولمبي، محمد بوضياف، إعادة تنظيم مبادرة فتح أبواب المعلب الأولمبي خمسة جويلية أمام العائلات الجزائرية.

لمشاهدة المباراة النهائية التي ستجمع محاربي الصحراء بالفريق السنغالي في إطار نهائيات كأس أمم افريقيا بالقاهرة.

قال محمد بختي مدير المركب الأولمبي محمد بوضياف في لقاء جمعه بـ«النهار»، إن فتح أبواب ملعب خمسة جويلية

أمام العائلات الجزائرية، سيكون في حدود الساعة الرابعة مساء، لمشاهدة المباراة النهائية التي ستجمع أشبال جمال

بلماضي ضد المنتخب السنغالي في إطار نهائيات كأس أمم أفريقيا، وأشار إلى أن المبادرة هذه ستكون

ممولة من طرف متعامل الهاتف النقال «موبيليس»، وهي المبادرة التي تتوقع بشأنها إدارة المركب استقبال مئة

ألف مناصر، علما أن المباراة السابقة سجلنا فيها حضور أزيد من خمسة وستين ألف مناصر، مؤكدا هنا أنه

سيتم التركيز مستقبلا على الجانب الأمني، من خلال تكثيف تواجد عناصر الأمن، تفاديا لتسجيل أية حوادث لا يحمد عقباها،

كما ستعرف حضورا لابأس به للأطباء وأعوان الحماية المدنية.

وأشار بختي إلى المحافظة على نفس التقنيات التي استعملت في مباراة نصف النهائي خلال المباراة النهائية،

وذلك بتجهيز الملعب بثلاث شاشات عملاقة، منها واحدة بمساحة مئة متر مربع، لتمكين الجماهير من متابعة

المباراة في أحسن الظروف، ناهيك عن توفير خدمات أخرى تتمثل في فتح محلات الأكل السريع.

هذا وعبر محمد بختي عن سعادته من السلوك الحضاري، الذي ظهر به مشجعو «الخضر» بعد نهاية مباراة نصف النهائي،

أين قاموا بتنظيف أماكنهم وإيداع القمامة في أكياس بلاستيكية في أماكن خاصة.