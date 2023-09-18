مدير مركب ميلود هدفي يؤكد جاهزية الملعب لإحتضان المنافسات الوطنية والدولية

أكد مدير مركب ميلود هدفي منازلي عبد القادر، اليوم الإثنين، عن جاهزية المركب تحسبا لإحتضان المباريات المحلية والقارية والدولية.

وصرح المسؤول الأول على مركب ميلود هدفي، اليوم الإثنين حصريا لتلفيزيون النهار:”الملعب جاهز لإحتضان مواجهة المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الأوغندي بتاريخ 26 سبتمبر الجاري على الساعة 19.00 مساءً”.

وأضاف المتحدث:”كما سيكون الملعب جاهز لإحتضان مباريات الأندية الجزائرية شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة في المنافسات القارية 30 سبتمبر والفاتح من أكتوبر”.

وأكد ذات المتحدث:”الملعب في أفضل حلة بسبب تظافر جهود كل العاملين وحرص والي ولاية وهران على جاهزية الملعب لإحتضان المنافسات الوطنية والدولية”.

وتابع المتحدث:”أرضية ملعب ميلود هدفي جاهزة لإحتضان مباريات المنتخب الوطني أو أي مواجهات للفريق الأخرى، وأطلب من مسؤولي الفاف الحضور إلى الملعب لتفقد جودة عشب الملعب”.