مدير مركزي بوزارة التربية: مواضيع الباك والبيام ستكون في متناول التلميذ المتوسط

أكد المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية، عباس بختاوي، بأن مواضيع امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ستكون في متناول مستوى التلميذ المتوسط.وأورد ذات المسؤول، إن مواضيع هاذين الإمتحانيين المصيريين، لن تخرج عن المقرر الدراسي الذي تلقاه التلاميذ.

وذكر بختاوي، بأن 731723 مترشحا سيجتازون امتحان البكالوريا منهم 272178 مترشحا حرا موزعين عبر 2528 مركز اجراء.فيما بلغ تعداد المقبلين على اجتياز امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط 641187 مترشحا.منهم 15964 مترشحا حرا موزعين على 2585 مركزاجراء.

وأضاف ذات المتحدث، إن الامتحانات الرسمية ستجرى في ظروف جيدة وبتأطير من وزارة التربية الوطنية.وتابع إن الوزارة، قد سخرت إمكانيات مادية وبشرية هامة لهاذين الموعدين.وسط بروتوكول صحي معتمد من اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا.

وحول البروتوكول الصحي، قال ضيف الإذاعة، إنه سيتم تعقيم خزانات المياه وتوفير الأقنعه الواقية وأجهزة قياس الحرارة والمطهرات الكحولية يوم الإمتحان.بالإضافة إلى التطهير اليومي لمواقع اللمس بين الفترتين الصباحية والمسائية.كما سيتم تخصيص عيادة صحية تحسبا لأي طاريء، وعزل الحالات المشتبه فيها داخل قاعة خاصة دون حرمانهم من اجتياز الامتحان.

كما تحدث ذات المسؤول، عن تسريب المواضيع، مؤكدا إن هذا الأمر مستحيل، نظرا للإحتياطات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال.موجها رسالة إلى المترشحين للبكالوريا بالتركيز في المراجعة والابتعاد عن متابعة ونشر المواضيع المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوش عليهم لا غير.

وعن احتياجات التأطير البيداغوجي للوزارة، كشف بختاوي عن التفكير في عملية توظيف عن طريق الشهادة.موضحا إنه سيتم احتساب الخبرة في التدريس والمسار الدراسي للمترشحين، حسب ما نشرته الإذاعة الجزائرية.