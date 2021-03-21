مدير مركز البحث في علم الفلك: الهزة الأرضية أفرزت 80 بالمائة من طاقتها ولا داعي للقلق

طمأن مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، المواطنين، بأن الهزات الإرتدادية أمر طبيعي.

وأكد ذات المسؤول، حسب ما نقله التلفزيون العمومي، إن الهزة الأرضية قد أفرزت 80 بالمائة من طاقتها ولا داعي للقلق.

ومن جهة أخرى، كشف مدير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، عن القيام بأزيد من 1000 معاينة خلال 3 أيام.

مؤكدا بأنه لم يتم تسجيل خطر على مستوى الهياكل بإستثناء التصدعات التي لا تستدعي غير بعض أشغال البناء.

هذا وصرح والي بجاية، إن مصالحه في المرحلة الأولى من تسيير الأزمة والتي ترتكز على المعاينة وتقييم الاضرار.

موضحا إنه ستأتي بعد هذه المرحلة، مرحلة الترميم وإعادة التهيئة.

وبخصوص تأجيل الدخول المدرسي عبر بعض المؤسسات بالولاية، أوضح ذات المسؤول، أنه لا يمكن المغامرة بالتلاميذ.

مشيرا إلى أنه يفضل الانتظار لغاية تكفل بكل الأضرار بهذه المؤسسات.