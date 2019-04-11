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مدير مركز الفندقة لعين بنيان يطالب إدارة العميد بتسديد 4 ملايير دين

الرياضة
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مدير مركز الفندقة لعين بنيان يطالب إدارة العميد بتسديد 4 ملايير دين
بقلم كريم.تيغرمت

منع فريق مولودية الجزائر، من خوض حصته التدريبية، المبرمجة أمسية اليوم الخميس، بمركز الفندقة بعين البنيان.

ورفض مدير مركز الفندقة لعين البنيان، السماح لفريق مولودية الجزائر، من إجراء حصتهم التدريبية، بسبب ديون الفريق، اتجاه مركز الفندقة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن مركز الفندقة لعين البينيان، يدين بـ4 ملايير سنتيم، للإدارة السابقة لمولودية الجزائر.

وعقب هذه الأحداث، توجه المدير الرياضي العام للفريق، عمر غريب، مباشرة لمركز الفندقة، سعيا في إيجاد حل لهذه المشكلة.

يذكر أن الحصة التدريبية لمولودية الجزائر، كانت مبرمجة أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا، بمركز عين البنيان.


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