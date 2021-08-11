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مدير مستشفى الدويرة: 19 حالة حرجة وصلت إلى مصلحة الحروق

بقلم نادية بن طاهر
مدير مستشفى الدويرة: 19 حالة حرجة وصلت إلى مصلحة الحروق
المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة
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أكد مدير مستشفى الدويرة، إن الطاقم الطبي لمصلحة الحروق في حالة تأهب لإستقبال المصابين جراء حرائق الغابات.

وكشف المدير في تصريح لتلفزيون “النهار”، اليوم الأربعاء، إن 11 حالة حرجة وصلت أمس إلى قسم الاستعجالات بمصلحة الحروق بمستشفى الدويرة أغلبها من تيزي وزو، وتم إستقبال 8 حالات اليوم.

وأضاف ذات المسؤول، إنه قد تم إيفاد طاقم طبي متخصص إلى مستشفى تيزي وزو لمتابعة حالات الحروق، فيما .يتم نقل الحالات الخطيرة إلى العاصمة

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