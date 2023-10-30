مدير مستشفى الصداقة التركي: أضرار وإصابات إثر قصف الإحتلال للمستشفى

قال مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة د.صبحي سكيك، إن الاستهداف الصهيوني للمستشفى كان مباشرا.

وأضاف مدير المستشفى في تصريحات صحفية أن الإستهداف نجمت عنه أضرار وإصابات. كما أدى الإستهداف أيضا إلى خروج طابق كامل عن الخدمة.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه لايوجد مكان في غزة لعلاج مرضى السرطان سوى مستشفى الصداقة التركي.

وكان الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني قد قصف اليوم الإثنين، الطابق الثالث والأخير من المبنى الرئيسي للمستشفى، ما ألحق أضرارا بالغة فيه.

كما كانت طائرات الاحتلال الصهيوني، قد قصفت أمس محيط مستشفى الصداقة التركي، حيث ألحقت به أضرارا بليغة جراء الاستهداف المتكرر لمحيطه.

وقد خلف هذا القصف الهمجي حالة من الهلع وسط مرضى السرطان والطواقم الطبية، حيث أن الإحتلال لم يكتف بزيادة معاناة واوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الادوية والسفر للعلاج بالخارج بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

ومن جهتها، دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الرئاسة والحكومة التركية إلى وقف العربدة الصهيونية وحماية هذا الصرح الانساني الطبي.

وللإشارة، كان الاحتلال قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيا، معظمهم ممن لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي، أو بعد تدمير منازلهم.