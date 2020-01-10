مدير مستشفى القبة يوضح حقيقة الصور المتداولة على الفايسبوك: ” عندنا 8 أسِرة توليد فقط “

أكد عبد القادر غويلة مدير المركز الاستشفائي بشير منتوري بالقبة، أن افتراش الحوامل لأرضية المستشفى راجع إلى الإقبال الكبير على مصلحة التوليد التي لديها طاقة استيعاب مقدرة بـ 8 أسرة فقط داخل قاعة التوليد.

وقال مدير مستشفى القبة في اتصال مع “النهار أن لاين” أن الصور المتداولة حقيقية، ولا يمكن رفض استقبال أي حامل، لتفادي وفاتها خلال البحث عن مكان من جهة وإلزامية التكفل بها من جهة اخرى.

إلا أن الطاقم الطبي لا يمكنه تحمل الاعداد الهائلة من الحالات المتوافدة التي تفوق 60 حالة يوميا ناهيك عن التهديدات التي تواجه الطواقم الطبية بالمتابعات القضائية من قبل مرافقي الحوامل في حال رفض التكفل بهن.

واضاف مدير المستشفى، أن عائلات المرضى يطلبون من القائمين على المصلحة توليد الحوامل حتى لو افترشن الارض مع مواليدهن أو مقاسمة الأسرة مع حوامل أخريات، لإنقاذ حياتهن.

وأشار ذات المتحدث إلى أن العاملين في المصلحة من أطباء وقابلات وممرضين يعملون جاهدين لانقاذ ما يمكن انقاذه رغم عدم قدرتهم على التكفل بكل الحالات.

بالنظر الى الضغط الذي يشهده المستشفى بعد تن تم غلق اكثر من وحدات توليد مجاورة، والنتيجة هو ان الضغط الكبير اصبح يتحمله قسم التوليد بالقبة الذي يعد مصلحة صغسرة لا يمكنها تحمل كل الحالات المتوافدة.

وفي ذات السياق، أكد غويلة أنه تم رفع طلبات كثيرة من أجل توسيع المصلحة وتوفير 34 سرير إضافي، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، والنتيجة هي ضغط رهيب والتعرض لشتى الاعتداءات والتهديدات بشكل يومي من قبل مرافقي المرضى.

واضاف ذات المسؤول أن المشكل الذي تعاني منه المصلحة هو مشكل تنظيمي، تتحمله رئيسة المصلحة أيضا، مؤكدا أنه كمسير وجد نفسه ضحية نظام صحي كلاسيكي يجب مراجعته.

والبسبب يعود إلى تغيير العديد من المعطيات على غرار إرتفاع نسبة الولادات والمدن السكنية التي يقابلها ضرورة رفع قدرة المستشفيات على توليد الكم الهائل من الولادات المتوافدة عليها،والتي ينتج عنها اكتظاظ رهيب.