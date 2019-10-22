مدير مستشفى القطار: القانون سيأخذ مجراه في المصلحة “ج”

أخبار الجزائر
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مدير مستشفى القطار: القانون سيأخذ مجراه في المصلحة “ج”
بقلم أمينة داودي

كشف عصام الدين بويوسف مدير مستشفى القطار، أن المشكل الذي وقع مؤخرا بالمستشفى سببه رئيسة مصلحة لومبير بوعكاز.

وأضاف بويوسف في حديث لـ”النهار”، أن كل الامكانيات مسخرة بالمستشفى من قبل وزارة الصحة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن المشكل الذي حصل في المصلحة داخلي بين الرئيسة ومستخدمي المؤسسة الاستشفائية والفريق شبه الطبي.

وأضاف المسؤول على مؤسسة الهادي فليسي، أن كل المصالح الاستشفائية تسير بوتيرة منتظمة، والنشاط بها مضمون.

وكشف في ذات السياق، أن وزارة الصحة ومديرية الصحة بالعاصمة أكدت أن القانون سياخذ مجراه في المصلحة، مع احترام حقوق العامل.


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