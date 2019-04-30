مدير مستشفى باينام ينفي وفاة 6 رضع

أكّد موسى مسعد مدير المؤسسة الاستشفائية بولوغين بباينام إبن زيري ، أنّ خبر وفاة 6 رضع إشاعة ولا أساس له من الصحة.

وقال مدير المستشفى، في تصريح ل”النهار ” ، أنّ مصلحة الولادات شهدت و لادة توأمين قبل الوقت توفي واحد منهما ، وكان ذلك بسب ولادته قبل موعد الولادة الطبيعية

مضيفا أنّ الوفاة الثانية فكانت هي ايضا قبل موعد الولادة الطبيعية وأيضا مريض “تريزومي”.

مؤكدا أنّ المؤسسة الاستشفائية بولوغين معروفة بالتكفل الجيد وخاصة في مصلحة الولادات، وتعرف توافد كبير من طرف المرضى .

كما تقدم مدير المستشفى التعازي لاهالي الرضعين اللذين توفيا يوم السبت .