مدير مستشفى بغدادي بتمنراست: هذا سبب ارتفاع إصابات الملاريا

أخبار الجزائر
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مدير مستشفى بغدادي بتمنراست: هذا سبب ارتفاع إصابات الملاريا
بقلم نادية بن طاهر

كشف مدير مستشفى مصطفى بغدادي في تمنراست، إن مركزه الإستشفائي استقبل 787 حالة إصابة بداء الملاريا، منها 3 وفيات لحد الساعة.

وأورد ذات المسؤول، إن المستشفى استقبل الأسبوع الفارط، بين 40 و50 حالة إصابة بالداء يوميا، مؤكدا أن كل الحالات المسجلة مستوردة.

وأوضح أن هذا الإرتفاع في إصابات الملاريا، جاء نتيجة تساقط الأمطار بنسبة كبيرة في الدول المجاورة خاصة في الحدود مع دولتي المالي والنيجر.

وهو ما دفع بهؤلاء المرضى للتوجه إلى تمنراست، كونها توفر العلاج والدواء بالمجان لهذا الداء، يضيف ذات المتحدث.

وتابع مدير المستشفى، إنه قد تم تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الإصابة بالداء هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا يعود لنسبة الأمطار المتساقطة في دول الجوار.


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