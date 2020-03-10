مدير مستشفى بوفاريك: نتوقع الشفاء التام للمصابين بكورونا ومعنوياتهم مرتفعة

قال مدير مستشفى بوفاريك بالبليدة، رضا دغبوش، أن جميع المصابين الـ14 بفيروس كورونا الموجودون لديهم، في حالة جيدة ويتماثلون للشفاء.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال دغبوش، أن المصابين بكورونا الذين استقبلهم المستشفى يتماثلون للشفاء وننتظر صدور نتائج التحاليل التي أجريت لهم قبل ثلاثة أيام من معهد باستور.

وأورد ذات المتحدث: “نتوقع الشفاء التام لهؤلاء المرضى قريبا”.

وأوضح مدير المستشفى، أن هؤلاء المرضى لا يزالون يخضعون للحجر الصحي بمستشفى بوفاريك في أحسن الظروف ومعنوياتهم جد مرتفعة.

وأكد دغبوش، بأن المستشفى يقدم للمصابين بالفيروس، الرعاية اللازمة، كما أنهم يتبعون نظام غذائي مدروس لرفع مناعتهم لمواجهة الفيروس.

وأضاف المسؤول، أنه يتم إجراء تحاليل للحالات المؤكدة كل ثلاثة أيام و ذلك بمقتضى بروتوكول أقرته وزارة الصحة و يتم إرسالها لمعهد باستور بهدف المتابعة الجيدة لجميع الحالات.

وناشد دغبوش المواطنين بعدم إثارة الشكوك وتجنب التهويل خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي لأن معنويات المرضى جد مرتفعة، ويتم التكفل الجيد بهم.

وأضاف ذات المتحدث: “المرضى في أحسن حال وهم بحاجة لدعم كافة الجزائريين ودعواتهم، ولهذا يجب تجنب التهويل الذي لاحظناه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذي تأسف له المرضى كثيرا لأنهم يتابعون بدقة ما ينشر عنهم”.