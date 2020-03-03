مدير مستشفى جيجل: الشخص الموقوف مصاب بزكام ونتائح التحاليل لم تصل بعد

في اتصال هاتفي لمدير مستشفى محمد الصديق بن يحي في جيجل بالنهار اكد ان الشخص الذي تم توقيفه وسط مدينة جيجل متقاعد يعاني من اضطرابات نفسية ومصاب بحالة زكام.

وأشار ذات المسؤول إلى أن المعني المنحدر من مدينة الميلية كان تنقل منذ يومين عن طريق طائرة من مطار جيجل نحو مطار الجزائر.

اين خضع للمراقبة الطبية بالقطار قبل ان يطلب منه اجراء بعض التحاليل الطبية كونه مصاب بزكام حاد غير ان المعني قرر العودة مباشرة لمدينة الميلية.

الامر الذي دفع بالمصالح الامنية والطبية اتخاد كل الاجراءات اللازمة لتوقيفه مباشرة بعد دخوله مدينة جيجل اين يخضع الان لفحوصات طبية.

والتي اسفرت في نتائج اولية انه مصاب بحالة زكام موسمية في انتظار الانتهاء من كل الفحوصات و التحاليل اللازمة.

من جهته كشف مدير المستشفى عن تواجد مواطنة مغتربة بفرنسا داخل المستشفى بعد ظهور عليها بعض اعراض السعال الحاد.

ما ادى إلى عزلها وخضوعها للمراقبة الطبية بعد اجراء التحاليل و ارسالها الى معهد باستور في انتظار النتائج يوم غد الاربعاء .