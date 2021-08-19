مدير مستشفى حاسي بحبح: إرتفاع وفيات كورونا بسبب نفاذ الأكسجين لا أساس له

قال مدير مستشفى حاسي بحبح بولاية الجلفة. أن الأنباء المتداولة مؤخرا عن إرتفاع الوفيات بمصلحة كوفيد بسبب نفاذ الأكسجين لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المدير في بيان، أن هناك مغالطات وأنباء كاذبة يتم تداولها كل يوم من وفيات بمصلحة الكوفيد جراء نفاذ مادة الأوكسجين بمستشفى حاسي بحبح. مشيرا إلى أن هاته الأنباء كاذبة تهدف لتغليط الرأي العام وإثارة البلبلة

وأضاف المصدر، أنه سيتم اللجوء إلى متابعة القانونية والصارمة في التعامل مع هذه الشائعات والأخبار الكاذبة. وإحالتها على الجهات المختصة. كما سيتم التعامل بحزم وصرامة اتجاه المعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة