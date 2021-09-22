مدير مستشفى سطيف: إستئناف إجراء العمليات الجراحية قريبا

أفاد عطوي عبد النور، المدير العام لمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، أن تحسن الوضعية الوبائية، سيسمح بالعودة إلى برنامج العمليات الجراحية العادية.

وقال مدير المستشفى في حديثه لإذاعة سطيف، أن المجلس الطبي العلمي للمستشفى سيجتمع لإتخاذ قرار العودة الى العمليات الجراحية.مضيفا أنه قريبا ستنطلق العمليات الجراحية لتمكين المرضى من اجراء العمليات في ظروف عادية.

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